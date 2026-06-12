Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Plus

Am Freitag steigt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 1,31 Prozent auf 6 136,05 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,209 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,322 Prozent auf 6 076,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6 056,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 202,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 076,44 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 808,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 748,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 360,82 Punkte.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,88 Prozent zu. 6 202,40 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Bank (+ 5,34 Prozent auf 28,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,56 Prozent auf 88,46 EUR), UniCredit (+ 2,74 Prozent auf 73,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,50 Prozent auf 5,79 EUR) und Siemens Energy (+ 2,01 Prozent auf 149,96 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-3,28 Prozent auf 1 180,00 EUR), Eni (-2,73 Prozent auf 22,79 EUR), SAP SE (-0,84 Prozent auf 138,72 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,24 Prozent auf 460,40 EUR) und BASF (-0,02 Prozent auf 48,87 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 189 234 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 580,902 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,39 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at