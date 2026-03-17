Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mit grünem Vorzeichen

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,22 Prozent auf 5 751,80 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,805 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,075 Prozent tiefer bei 5 734,70 Punkten, nach 5 739,01 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 720,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 767,99 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 021,85 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 17.12.2025, einen Stand von 5 681,67 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 445,55 Punkten berechnet.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,69 Prozent zurück. Bei 6 199,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 543,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 3,02 Prozent auf 23,16 EUR), Enel (+ 2,91 Prozent auf 9,96 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,78 Prozent auf 549,60 EUR), Siemens Energy (+ 1,43 Prozent auf 148,95 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,97 Prozent auf 33,29 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2,22 Prozent auf 1 588,50 EUR), Deutsche Bank (-1,12 Prozent auf 25,61 EUR), adidas (-0,92 Prozent auf 139,75 EUR), Infineon (-0,90 Prozent auf 39,08 EUR) und SAP SE (-0,65 Prozent auf 164,38 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 883 541 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 461,500 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,61 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at