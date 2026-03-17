Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Euro STOXX 50 im Fokus
|
17.03.2026 12:27:00
Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mit grünem Vorzeichen
Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,22 Prozent auf 5 751,80 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,805 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,075 Prozent tiefer bei 5 734,70 Punkten, nach 5 739,01 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 720,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 767,99 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 021,85 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 17.12.2025, einen Stand von 5 681,67 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 445,55 Punkten berechnet.
Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,69 Prozent zurück. Bei 6 199,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 543,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 3,02 Prozent auf 23,16 EUR), Enel (+ 2,91 Prozent auf 9,96 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,78 Prozent auf 549,60 EUR), Siemens Energy (+ 1,43 Prozent auf 148,95 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,97 Prozent auf 33,29 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2,22 Prozent auf 1 588,50 EUR), Deutsche Bank (-1,12 Prozent auf 25,61 EUR), adidas (-0,92 Prozent auf 139,75 EUR), Infineon (-0,90 Prozent auf 39,08 EUR) und SAP SE (-0,65 Prozent auf 164,38 EUR).
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 883 541 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 461,500 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,61 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
17:59
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Dienstagshandels nach (finanzen.at)