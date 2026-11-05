Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mit Kursplus

Derzeit zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,30 Prozent stärker bei 6 284,75 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,302 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,341 Prozent stärker bei 6 287,08 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 265,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 280,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 318,59 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 2,45 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 05.10.2026, einen Wert von 6 242,14 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 6 476,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der Euro STOXX 50 5 669,13 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,42 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 3,79 Prozent auf 56,36 EUR), Bayer (+ 3,76 Prozent auf 56,28 EUR), Deutsche Bank (+ 2,99 Prozent auf 33,53 EUR), Deutsche Börse (+ 2,57 Prozent auf 326,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,40 Prozent auf 598,40 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-16,01 Prozent auf 842,80 EUR), Infineon (-5,99 Prozent auf 47,23 EUR), Siemens Energy (-2,48 Prozent auf 116,50 EUR), Deutsche Telekom (-1,87 Prozent auf 26,26 EUR) und Siemens (-0,13 Prozent auf 275,30 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 061 948 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 533,804 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert mit 7,11 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,07 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at