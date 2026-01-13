Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Der Euro STOXX 50 zeigte sich am Dienstag wenig verändert.

Der Euro STOXX 50 ging nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 6 025,20 Punkten aus dem Handel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,099 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,097 Prozent auf 6 022,16 Punkte an der Kurstafel, nach 6 016,30 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 007,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 041,72 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 720,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 568,19 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 13.01.2025, einen Stand von 4 954,21 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,09 Prozent auf 42,54 EUR), Airbus SE (+ 1,85 Prozent auf 220,25 EUR), Eni (+ 1,79 Prozent auf 16,35 EUR), Siemens Energy (+ 1,68 Prozent auf 130,35 EUR) und Siemens (+ 1,32 Prozent auf 261,75 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-2,47 Prozent auf 27,98 EUR), Deutsche Börse (-2,34 Prozent auf 209,00 EUR), BMW (-2,23 Prozent auf 88,46 EUR), Bayer (-1,93 Prozent auf 38,95 EUR) und adidas (-1,75 Prozent auf 162,75 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6 191 704 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 419,229 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

