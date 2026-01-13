BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Euro STOXX 50 aktuell
|
13.01.2026 17:58:47
Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus
Der Euro STOXX 50 ging nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 6 025,20 Punkten aus dem Handel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,099 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,097 Prozent auf 6 022,16 Punkte an der Kurstafel, nach 6 016,30 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 007,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 041,72 Einheiten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 720,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 568,19 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 13.01.2025, einen Stand von 4 954,21 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,09 Prozent auf 42,54 EUR), Airbus SE (+ 1,85 Prozent auf 220,25 EUR), Eni (+ 1,79 Prozent auf 16,35 EUR), Siemens Energy (+ 1,68 Prozent auf 130,35 EUR) und Siemens (+ 1,32 Prozent auf 261,75 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-2,47 Prozent auf 27,98 EUR), Deutsche Börse (-2,34 Prozent auf 209,00 EUR), BMW (-2,23 Prozent auf 88,46 EUR), Bayer (-1,93 Prozent auf 38,95 EUR) und adidas (-1,75 Prozent auf 162,75 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6 191 704 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 419,229 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BMW AG
|
14.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.01.26