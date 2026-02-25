Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Plus

Am Mittwoch erhöhte sich der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,90 Prozent auf 6 171,94 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,162 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,268 Prozent fester bei 6 133,01 Punkten, nach 6 116,60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 176,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 133,01 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,951 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 948,20 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 25.11.2025, den Stand von 5 573,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 447,90 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,50 Prozent. Bei 6 176,87 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 780,85 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 169,40 EUR), Siemens (+ 1,92 Prozent auf 244,10 EUR), UniCredit (+ 1,68 Prozent auf 73,86 EUR), Enel (+ 1,64 Prozent auf 9,97 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,53 Prozent auf 30,60 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,46 Prozent auf 1 682,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,63 Prozent auf 99,94 EUR), adidas (-1,06 Prozent auf 158,50 EUR), Deutsche Börse (-0,77 Prozent auf 218,60 EUR) und BMW (-0,41 Prozent auf 88,12 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 074 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 484,191 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,53 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at