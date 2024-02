Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsende verbuchte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,47 Prozent auf 4 886,91 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,241 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,026 Prozent auf 4 865,54 Punkte an der Kurstafel, nach 4 864,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 863,81 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 887,85 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 635,47 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.11.2023, den Wert von 4 354,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.02.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 248,01 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,29 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 887,85 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 4,03 Prozent auf 34,57 EUR), BASF (+ 2,43 Prozent auf 47,46 EUR), Bayer (+ 1,92 Prozent auf 29,14 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,12 Prozent auf 72,16 EUR) und SAP SE (+ 1,04 Prozent auf 174,80 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,20 Prozent auf 42,84 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,14 Prozent auf 2,95 EUR), UniCredit (-0,11 Prozent auf 30,81 EUR), adidas (-0,02 Prozent auf 188,16 EUR) und Stellantis (-0,01 Prozent auf 24,31 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 4 458 440 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 424,086 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,12 zu Buche schlagen. Mit 10,83 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

