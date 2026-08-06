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Kursentwicklung im Fokus 06.08.2026 15:58:25

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge

Das macht der Euro STOXX 50 aktuell.

Am Donnerstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,61 Prozent stärker bei 6 516,23 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,541 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6 489,33 Zählern und damit 0,191 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6 476,98 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 489,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 521,74 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,44 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 398,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 6 027,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 263,29 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 11,38 Prozent zu Buche. Bei 6 521,74 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 7,18 Prozent auf 29,39 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,65 Prozent auf 6,84 EUR), Siemens Energy (+ 1,50 Prozent auf 153,12 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,48 Prozent auf 522,60 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,28 Prozent auf 33,25 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-4,78 Prozent auf 1 143,20 EUR), Siemens (-4,62 Prozent auf 272,75 EUR), Infineon (-1,61 Prozent auf 59,11 EUR), Eni (-0,94 Prozent auf 23,25 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,86 Prozent auf 46,86 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 883 290 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 567,567 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,22 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Deutsche Telekom AG 28,96 -0,62% Deutsche Telekom AG
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,79 0,01% Intesa Sanpaolo S.p.A.
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 514,80 -1,53% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 145,00 -0,54% Rheinmetall AG
Siemens AG 280,20 2,60% Siemens AG
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EURO STOXX 50 6 523,86 0,33%

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