Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester

Am Donnerstag zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,23 Prozent auf 4 109,44 Punkte aufwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,564 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,105 Prozent fester bei 4 104,17 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 099,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 122,52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 092,03 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,73 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 05.09.2023, bei 4 269,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.07.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 350,71 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 05.10.2022, mit 3 447,72 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 6,57 Prozent aufwärts. Bei 4 491,51 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Ferrari (+ 2,27 Prozent auf 285,85 EUR), UniCredit (+ 1,83 Prozent auf 21,94 EUR), Flutter Entertainment (+ 1,75 Prozent auf 133,70 GBP), Stellantis (+ 1,50 Prozent auf 17,86 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,92 Prozent auf 38,32 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil adidas (-3,69 Prozent auf 156,14 EUR), Siemens (-1,21 Prozent auf 131,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,89 Prozent auf 106,60 EUR), BASF (-0,84 Prozent auf 41,50 EUR) und BMW (-0,80 Prozent auf 94,64 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 218 359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 352,234 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Stellantis-Aktie weist mit 3,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 10,09 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

