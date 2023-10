Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Der Euro STOXX 50 schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 4 101,05 Punkten ab. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,564 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,105 Prozent auf 4 104,17 Punkte an der Kurstafel, nach 4 099,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 122,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 092,03 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1,93 Prozent. Vor einem Monat, am 05.09.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 269,16 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 350,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 447,72 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Plus von 6,35 Prozent zu Buche. Bei 4 491,51 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 802,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Ferrari (+ 1,61 Prozent auf 284,00 EUR), UniCredit (+ 1,47 Prozent auf 21,86 EUR), Flutter Entertainment (+ 1,07 Prozent auf 132,80 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,86 Prozent auf 38,29 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,82 Prozent auf 160,65 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil adidas (-3,68 Prozent auf 156,16 EUR), BASF (-1,21 Prozent auf 41,35 EUR), Infineon (-1,19 Prozent auf 32,00 EUR), BMW (-1,16 Prozent auf 94,29 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,99 Prozent auf 106,50 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 221 161 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 352,234 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,14 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

