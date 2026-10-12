Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,37 Prozent stärker bei 6 196,37 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,299 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,049 Prozent höher bei 6 176,38 Punkten, nach 6 173,37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 221,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 176,38 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der Euro STOXX 50 6 325,13 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 269,97 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 5 531,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,91 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,46 Prozent auf 962,20 EUR), SAP SE (+ 1,57 Prozent auf 194,46 EUR), Eni (+ 1,55 Prozent auf 25,58 EUR), Siemens (+ 1,34 Prozent auf 275,75 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,32 Prozent auf 56,74 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-2,79 Prozent auf 57,22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,82 Prozent auf 39,27 EUR), BASF (-0,79 Prozent auf 51,27 EUR), BMW (-0,38 Prozent auf 53,06 EUR) und adidas (-0,17 Prozent auf 149,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 8 922 839 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at