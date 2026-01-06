Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursverlauf
|
06.01.2026 09:29:54
Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in Grün
Der Euro STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,04 Prozent auf 5 926,07 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,982 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,051 Prozent stärker bei 5 926,73 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 923,69 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 929,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 922,79 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 5 723,93 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.10.2025, den Wert von 5 628,72 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 06.01.2025, mit 4 986,64 Punkten bewertet.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 2,31 Prozent auf 40,83 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,01 Prozent auf 47,81 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,93 Prozent auf 61,00 EUR), BASF (+ 0,89 Prozent auf 44,28 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,68 Prozent auf 34,04 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen adidas (-5,56 Prozent auf 160,45 EUR), SAP SE (-1,38 Prozent auf 203,35 EUR), Rheinmetall (-0,37 Prozent auf 1 745,50 EUR), Deutsche Telekom (-0,25 Prozent auf 27,40 EUR) und Airbus SE (-0,22 Prozent auf 207,70 EUR).
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 672 964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 382,291 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,89 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
