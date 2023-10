Zuversicht in Europa: Schlussendlich Pluszeichen im STOXX 50

Am Dienstag tendierte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,26 Prozent fester bei 3 954,90 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,013 Prozent auf 3 944,31 Punkte an der Kurstafel, nach 3 944,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 964,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 929,46 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wurde der STOXX 50 mit 4 021,49 Punkten berechnet. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.07.2023, bei 3 924,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.10.2022, wies der STOXX 50 3 418,65 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 7,31 Prozent zu. Bei 4 089,95 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit AstraZeneca (+ 2,72 Prozent auf 112,70 GBP), BP (+ 1,09 Prozent auf 5,55 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,03) Prozent auf 58,72 GBP), Unilever (+ 0,95 Prozent auf 39,76 GBP) und Zurich Insurance (+ 0,79 Prozent auf 431,10 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Bayer (-0,91 Prozent auf 43,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,77 Prozent auf 38,72 EUR), Richemont (-0,61 Prozent auf 105,40 CHF), BASF (-0,15 Prozent auf 42,46 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,12 Prozent auf 32,66 CHF).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 939 894 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 429,528 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,96 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,72 Prozent bei der BAT-Aktie zu erwarten.

