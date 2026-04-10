10.04.2026 15:58:54
Zuversicht in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Freitagnachmittag
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,54 Prozent höher bei 5 123,31 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,023 Prozent tiefer bei 5 094,68 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 095,83 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 094,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 136,83 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 2,96 Prozent. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 10.03.2026, bei 5 061,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 085,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, wies der STOXX 50 4 107,13 Punkte auf.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,35 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 2,32 Prozent auf 154,50 CHF), Siemens (+ 2,16 Prozent auf 231,65 EUR), Siemens Energy (+ 1,51 Prozent auf 167,04 EUR), Rio Tinto (+ 1,50 Prozent auf 73,57 GBP) und UniCredit (+ 1,33 Prozent auf 68,43 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-5,70 Prozent auf 1 461,80 EUR), Zurich Insurance (-4,70 Prozent auf 543,40 CHF), BP (-1,46 Prozent auf 5,72 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,23 Prozent auf 34,06 GBP) und Rolls-Royce (-0,83 Prozent auf 12,69 GBP).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 792 960 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 467,358 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien
2026 hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu ASML NV
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07.04.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07.04.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07.04.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.