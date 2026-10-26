UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Kursverlauf
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26.10.2026 12:27:01
Zuversicht in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell
Um 12:09 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,20 Prozent fester bei 5 331,13 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,156 Prozent leichter bei 5 312,19 Punkten in den Handel, nach 5 320,47 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 312,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 337,96 Punkten.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 353,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 5 429,15 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 783,74 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,54 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 3,67 Prozent auf 73,40 EUR), Siemens Energy (+ 2,60 Prozent auf 121,76 EUR), Rolls-Royce (+ 2,41 Prozent auf 11,92 GBP), Barclays (+ 1,95 Prozent auf 4,15 GBP) und Rheinmetall (+ 1,59 Prozent auf 1 035,20 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BP (-2,14 Prozent auf 6,25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,64 Prozent auf 39,67 GBP), Deutsche Telekom (-1,18 Prozent auf 25,05 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-0,93 Prozent auf 94,22 GBP) und Nestlé (-0,61 Prozent auf 83,19 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. 5 280 618 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 542,360 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,35 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,57 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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12:27
|Zuversicht in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in London: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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23.10.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
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23.10.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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23.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 sackt ab (finanzen.at)
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23.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 417,20
|0,93%
|Barclays plc
|4,96
|2,07%
|BP plc (British Petrol)
|7,47
|-1,72%
|Deutsche Telekom AG
|25,10
|-0,75%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,94
|1,52%
|London Stock Exchange (LSE)
|111,55
|-1,72%
|Nestlé SA (Nestle)
|89,73
|-0,75%
|Rheinmetall AG
|1 035,40
|2,29%
|Rolls-Royce Plc
|14,32
|2,73%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|47,46
|-1,51%
|Siemens AG
|260,25
|1,66%
|Siemens Energy AG
|123,10
|4,52%
|UniCredit S.p.A.
|73,44
|2,03%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 331,25
|0,20%
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