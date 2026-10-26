UniCredit Aktie

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WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

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Kursverlauf 26.10.2026 12:27:01

Zuversicht in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

Zuversicht in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

Am Montagmittag halten sich die Börsianer in Europa zurück.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,20 Prozent fester bei 5 331,13 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,156 Prozent leichter bei 5 312,19 Punkten in den Handel, nach 5 320,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 312,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 337,96 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 353,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 5 429,15 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 783,74 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,54 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 3,67 Prozent auf 73,40 EUR), Siemens Energy (+ 2,60 Prozent auf 121,76 EUR), Rolls-Royce (+ 2,41 Prozent auf 11,92 GBP), Barclays (+ 1,95 Prozent auf 4,15 GBP) und Rheinmetall (+ 1,59 Prozent auf 1 035,20 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BP (-2,14 Prozent auf 6,25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,64 Prozent auf 39,67 GBP), Deutsche Telekom (-1,18 Prozent auf 25,05 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-0,93 Prozent auf 94,22 GBP) und Nestlé (-0,61 Prozent auf 83,19 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. 5 280 618 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 542,360 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,35 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,57 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 417,20 0,93% ASML NV
Barclays plc 4,96 2,07% Barclays plc
BP plc (British Petrol) 7,47 -1,72% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 25,10 -0,75% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,94 1,52% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 111,55 -1,72% London Stock Exchange (LSE)
Nestlé SA (Nestle) 89,73 -0,75% Nestlé SA (Nestle)
Rheinmetall AG 1 035,40 2,29% Rheinmetall AG
Rolls-Royce Plc 14,32 2,73% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 47,46 -1,51% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 260,25 1,66% Siemens AG
Siemens Energy AG 123,10 4,52% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 73,44 2,03% UniCredit S.p.A.

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