Aktuell wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,74 Prozent auf 6 059,41 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,087 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,244 Prozent höher bei 6 029,42 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 014,74 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 029,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6 098,04 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 164,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 424,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 653,17 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,57 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 4,04 Prozent auf 76,92 EUR), Rheinmetall (+ 3,20 Prozent auf 790,20 EUR), Infineon (+ 1,97 Prozent auf 43,19 EUR), Deutsche Bank (+ 1,58 Prozent auf 30,29 EUR) und Siemens Energy (+ 1,30 Prozent auf 118,52 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil adidas (-1,06 Prozent auf 171,90 EUR), Bayer (-0,91 Prozent auf 52,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,81 Prozent auf 584,40 EUR), SAP SE (-0,40 Prozent auf 193,36 EUR) und BASF (+ 0,10 Prozent auf 50,19 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 998 528 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 436,139 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at