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|Index-Bewegung
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16.06.2026 15:58:47
Zuversicht in Europa: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags
Um 15:42 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,60 Prozent stärker bei 6 267,05 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,360 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,146 Prozent auf 6 238,50 Punkte an der Kurstafel, nach 6 229,43 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 238,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 287,26 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 5 827,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 739,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 339,57 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,12 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 294,68 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 4,21 Prozent auf 77,68 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,20 Prozent auf 6,01 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,19 Prozent auf 52,78 EUR), Siemens (+ 1,15 Prozent auf 273,45 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,15 Prozent auf 468,00 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil BMW (-1,96 Prozent auf 67,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,90 Prozent auf 88,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,62 Prozent auf 48,58 EUR), Bayer (-1,38 Prozent auf 35,81 EUR) und adidas (-0,94 Prozent auf 174,70 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 297 377 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 628,077 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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