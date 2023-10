Zuversicht in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,01 Prozent stärker bei 3 973,37 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,030 Prozent auf 3 971,90 Punkte an der Kurstafel, nach 3 973,10 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 969,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 973,37 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 2,16 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.09.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 946,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 959,65 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.10.2022, wies der STOXX 50 3 355,60 Punkte auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 7,81 Prozent zu. Bei 4 089,95 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 658,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 1,42 Prozent auf 5,44 GBP), Glencore (+ 1,06 Prozent auf 4,67 GBP), National Grid (+ 1,04 Prozent auf 9,75 GBP), Rio Tinto (+ 0,85 Prozent auf 51,21 GBP) und BASF (+ 0,78 Prozent auf 42,47 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BAT (-1,50 Prozent auf 24,99 GBP), SAP SE (-0,83 Prozent auf 124,60 EUR), UBS (-0,62 Prozent auf 22,45 CHF), Novartis (-0,51 Prozent auf 88,60 CHF) und Diageo (-0,49 Prozent auf 30,75 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 997 354 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 408,917 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 4,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Glencore-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at