Zuversicht in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus

Machte sich der STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr springt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,05 Prozent auf 5 388,62 Punkte an. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,082 Prozent auf 5 390,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 385,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5 394,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 387,22 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0,671 Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 320,67 Punkte taxiert. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 16.04.2026, mit 5 095,81 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 473,05 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,70 Prozent. Bei 5 489,89 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Airbus SE (+ 0,30 Prozent auf 195,96 EUR), HSBC (+ 0,26 Prozent auf 14,84 GBP), BAT (+ 0,25 Prozent auf 44,01 GBP), Roche (+ 0,15 Prozent auf 330,70 CHF) und Siemens Energy (+ 0,09 Prozent auf 152,32 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil RELX (-2,96 Prozent auf 24,27 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,09 Prozent auf 81,44 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-1,15 Prozent auf 89,72 GBP), Rio Tinto (-0,90 Prozent auf 68,05 GBP) und Zurich Insurance (-0,86 Prozent auf 601,60 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 822 134 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 599,633 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

2026 präsentiert die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at