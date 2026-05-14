Zuversicht in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen nachmittags zu

Am Donnerstag erhöht sich der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,64 Prozent auf 5 114,85 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,145 Prozent auf 5 089,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 082,32 Punkten am Vortag.

Bei 5 122,12 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 089,71 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 0,854 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 143,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 146,66 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 14.05.2025, einen Wert von 4 495,56 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,18 Prozent aufwärts. Bei 5 315,22 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BAT (+ 2,48 Prozent auf 49,26 GBP), Siemens (+ 2,19 Prozent auf 272,65 EUR), Allianz (+ 1,85 Prozent auf 379,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,82 Prozent auf 180,46 EUR) und UniCredit (+ 1,63 Prozent auf 72,47 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rio Tinto (-1,28 Prozent auf 81,66 GBP), Deutsche Telekom (-0,82 Prozent auf 27,73 EUR), GSK (-0,66 Prozent auf 18,74 GBP), Rolls-Royce (-0,63 Prozent auf 11,97 GBP) und AstraZeneca (-0,38 Prozent auf 137,14 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 199 409 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 487,862 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at