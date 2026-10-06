SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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06.10.2026 12:26:45
Zuversicht in Europa: STOXX 50 in der Gewinnzone
Um 12:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,61 Prozent stärker bei 5 353,30 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,132 Prozent auf 5 327,73 Punkte an der Kurstafel, nach 5 320,70 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 372,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 327,73 Punkten lag.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 5 431,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 457,53 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2025, einen Stand von 4 755,12 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,99 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 2,77 Prozent auf 81,33 EUR), AstraZeneca (+ 2,57 Prozent auf 120,66 GBP), SAP SE (+ 2,11 Prozent auf 188,94 EUR), RELX (+ 1,89 Prozent auf 25,84 GBP) und Roche (+ 1,43 Prozent auf 353,90 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-3,24 Prozent auf 948,40 EUR), BP (-1,14 Prozent auf 5,57 GBP), Rolls-Royce (-1,04 Prozent auf 14,63 GBP), Airbus SE (-0,49 Prozent auf 188,24 EUR) und Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,71 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 508 851 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 638,329 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder
Die BP-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Mit 6,83 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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