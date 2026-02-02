AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Kursverlauf
|
02.02.2026 15:59:27
Zuversicht in Europa: STOXX 50 in Grün
Um 15:42 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,89 Prozent höher bei 5 129,40 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,689 Prozent auf 5 049,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5 084,12 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 131,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 040,14 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 4 957,17 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 4 754,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, stand der STOXX 50 bei 4 607,74 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,47 Prozent zu. Bei 5 146,25 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 913,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 3,34 Prozent auf 154,55 CHF), Nestlé (+ 3,27 Prozent auf 75,83 CHF), AstraZeneca (+ 2,54 Prozent auf 139,46 GBP), Deutsche Telekom (+ 2,45 Prozent auf 28,86 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2,27 Prozent auf 83,06 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-1,21 Prozent auf 1 760,00 EUR), BP (-1,00 Prozent auf 4,59 GBP), Airbus SE (+ 0,12 Prozent auf 193,70 EUR), Roche (+ 0,34 Prozent auf 351,90 CHF) und Intesa Sanpaolo (+ 0,54 Prozent auf 6,01 EUR).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 12 408 096 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 471,168 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel
Die BNP Paribas-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
