Stoxx Europe 50
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09.11.2026 15:58:49
Zuversicht in Europa: STOXX 50 in Grün
Um 15:42 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,14 Prozent höher bei 5 431,87 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 5 370,72 Punkte an der Kurstafel, nach 5 370,47 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 438,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 363,60 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 305,21 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 5 527,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4 707,56 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,58 Prozent zu. Bei 5 572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 5,25 Prozent auf 81,04 EUR), Siemens Energy (+ 4,17 Prozent auf 123,02 EUR), Airbus SE (+ 4,07 Prozent auf 204,35 EUR), Rolls-Royce (+ 3,51 Prozent auf 13,05 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,54 Prozent auf 68,68 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen BAT (-1,77 Prozent auf 44,86 GBP), BP (-1,47 Prozent auf 5,51 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,42 Prozent auf 93,28 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,30 Prozent auf 36,74 GBP) und RELX (-0,86 Prozent auf 29,90 GBP).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 12 064 397 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 494,723 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel
Die BP-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|74,60
|2,11%
|Airbus SE
|205,55
|5,36%
|ASML NV
|1 349,00
|5,61%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|53,54
|-2,16%
|BP plc (British Petrol)
|6,68
|-0,06%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,33
|2,54%
|London Stock Exchange (LSE)
|112,00
|-1,41%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|35,60
|-0,95%
|Rolls-Royce Plc
|15,74
|4,20%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|44,36
|-0,05%
|Siemens AG
|271,00
|3,42%
|Siemens Energy AG
|124,04
|6,38%
|UniCredit S.p.A.
|81,67
|6,18%
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