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Kursverlauf 09.11.2026 15:58:49

Zuversicht in Europa: STOXX 50 in Grün

Zuversicht in Europa: STOXX 50 in Grün

Der STOXX 50 im Performance-Check.

Um 15:42 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,14 Prozent höher bei 5 431,87 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 5 370,72 Punkte an der Kurstafel, nach 5 370,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 438,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 363,60 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 305,21 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 5 527,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4 707,56 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,58 Prozent zu. Bei 5 572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 5,25 Prozent auf 81,04 EUR), Siemens Energy (+ 4,17 Prozent auf 123,02 EUR), Airbus SE (+ 4,07 Prozent auf 204,35 EUR), Rolls-Royce (+ 3,51 Prozent auf 13,05 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,54 Prozent auf 68,68 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen BAT (-1,77 Prozent auf 44,86 GBP), BP (-1,47 Prozent auf 5,51 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,42 Prozent auf 93,28 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,30 Prozent auf 36,74 GBP) und RELX (-0,86 Prozent auf 29,90 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 12 064 397 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 494,723 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BP-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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BAT PLC (British American Tobacco) 53,54 -2,16% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,68 -0,06% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,33 2,54% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 112,00 -1,41% London Stock Exchange (LSE)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 35,60 -0,95% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rolls-Royce Plc 15,74 4,20% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,36 -0,05% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 271,00 3,42% Siemens AG
Siemens Energy AG 124,04 6,38% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 81,67 6,18% UniCredit S.p.A.

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