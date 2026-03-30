Zuversicht in Europa: STOXX 50 klettert

Am Montagnachmittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,40 Prozent stärker bei 4 826,96 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,140 Prozent auf 4 801,21 Punkte an der Kurstafel, nach 4 807,93 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 851,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4 791,13 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der STOXX 50 5 294,26 Punkte auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 30.12.2025, einen Wert von 4 921,54 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bei 4 608,92 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,63 Prozent nach unten. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rio Tinto (+ 3,58 Prozent auf 67,79 GBP), Enel (+ 2,95 Prozent auf 9,35 EUR), AstraZeneca (+ 2,88 Prozent auf 147,14 GBP), SAP SE (+ 2,40 Prozent auf 145,98 EUR) und BP (+ 2,26 Prozent auf 5,97 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Siemens Energy (-1,22 Prozent auf 141,75 EUR), Airbus SE (-1,16 Prozent auf 158,66 EUR), Rolls-Royce (-0,95 Prozent auf 10,98 GBP), Richemont (-0,72 Prozent auf 137,05 CHF) und Siemens (-0,59 Prozent auf 203,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 056 967 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 441,843 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,82 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at