Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Intesa Sanpaolo Aktie

Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Performance im Fokus 30.03.2026 15:58:40

Zuversicht in Europa: STOXX 50 klettert

Zuversicht in Europa: STOXX 50 klettert

Am Montagnachmittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,40 Prozent stärker bei 4 826,96 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,140 Prozent auf 4 801,21 Punkte an der Kurstafel, nach 4 807,93 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 851,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4 791,13 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der STOXX 50 5 294,26 Punkte auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 30.12.2025, einen Wert von 4 921,54 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bei 4 608,92 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,63 Prozent nach unten. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rio Tinto (+ 3,58 Prozent auf 67,79 GBP), Enel (+ 2,95 Prozent auf 9,35 EUR), AstraZeneca (+ 2,88 Prozent auf 147,14 GBP), SAP SE (+ 2,40 Prozent auf 145,98 EUR) und BP (+ 2,26 Prozent auf 5,97 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Siemens Energy (-1,22 Prozent auf 141,75 EUR), Airbus SE (-1,16 Prozent auf 158,66 EUR), Rolls-Royce (-0,95 Prozent auf 10,98 GBP), Richemont (-0,72 Prozent auf 137,05 CHF) und Siemens (-0,59 Prozent auf 203,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 056 967 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 441,843 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,82 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten