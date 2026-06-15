BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|STOXX 50-Performance im Fokus
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15.06.2026 17:58:49
Zuversicht in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus
Am Montag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,21 Prozent höher bei 5 299,06 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,519 Prozent auf 5 315,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5 287,92 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 351,84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 287,67 Einheiten.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 047,28 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 4 976,65 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 4 523,76 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6,90 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 351,84 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 3,85 Prozent auf 13,58 GBP), Airbus SE (+ 2,51 Prozent auf 183,76 EUR), Siemens (+ 2,21 Prozent auf 270,35 EUR), Allianz (+ 2,15 Prozent auf 394,70 EUR) und SAP SE (+ 2,08 Prozent auf 143,18 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-4,60 Prozent auf 1 150,20 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-4,35 Prozent auf 30,81 GBP), BP (-3,27 Prozent auf 5,17 GBP), AstraZeneca (-1,95 Prozent auf 132,00 GBP) und Deutsche Telekom (-1,66 Prozent auf 27,85 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 853 325 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 628,077 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,03 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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