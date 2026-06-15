Zuversicht in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus

Am ersten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Europa optimistisch.

Am Montag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,21 Prozent höher bei 5 299,06 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,519 Prozent auf 5 315,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5 287,92 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 351,84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 287,67 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 047,28 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 4 976,65 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 4 523,76 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6,90 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 351,84 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 3,85 Prozent auf 13,58 GBP), Airbus SE (+ 2,51 Prozent auf 183,76 EUR), Siemens (+ 2,21 Prozent auf 270,35 EUR), Allianz (+ 2,15 Prozent auf 394,70 EUR) und SAP SE (+ 2,08 Prozent auf 143,18 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-4,60 Prozent auf 1 150,20 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-4,35 Prozent auf 30,81 GBP), BP (-3,27 Prozent auf 5,17 GBP), AstraZeneca (-1,95 Prozent auf 132,00 GBP) und Deutsche Telekom (-1,66 Prozent auf 27,85 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 853 325 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 628,077 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,03 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at