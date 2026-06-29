Zuversicht in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus

Am ersten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Europa optimistisch.

Am Montag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,36 Prozent höher bei 5 361,49 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,040 Prozent auf 5 344,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 342,32 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 363,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 329,89 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 190,62 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 4 807,93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 4 472,14 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 8,16 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 386,16 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,57 Prozent auf 970,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,04 Prozent auf 157,06 EUR), Richemont (+ 1,66 Prozent auf 189,90 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,59 Prozent auf 485,30 EUR) und Nestlé (+ 1,21 Prozent auf 84,30 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Deutsche Telekom (-5,45 Prozent auf 24,82 EUR), Rio Tinto (-1,28 Prozent auf 70,76 GBP), Novo Nordisk (-0,96 Prozent auf 314,90 DKK), Intesa Sanpaolo (-0,76 Prozent auf 5,90 EUR) und BAT (-0,72 Prozent auf 47,17 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 889 448 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 608,267 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,86 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at