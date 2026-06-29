ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|STOXX 50-Performance im Fokus
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29.06.2026 17:58:55
Zuversicht in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus
Am Montag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,36 Prozent höher bei 5 361,49 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,040 Prozent auf 5 344,47 Punkte an der Kurstafel, nach 5 342,32 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 363,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 329,89 Einheiten.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 29.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 190,62 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 4 807,93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 4 472,14 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 8,16 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 386,16 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,57 Prozent auf 970,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,04 Prozent auf 157,06 EUR), Richemont (+ 1,66 Prozent auf 189,90 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,59 Prozent auf 485,30 EUR) und Nestlé (+ 1,21 Prozent auf 84,30 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Deutsche Telekom (-5,45 Prozent auf 24,82 EUR), Rio Tinto (-1,28 Prozent auf 70,76 GBP), Novo Nordisk (-0,96 Prozent auf 314,90 DKK), Intesa Sanpaolo (-0,76 Prozent auf 5,90 EUR) und BAT (-0,72 Prozent auf 47,17 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 889 448 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 608,267 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,86 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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