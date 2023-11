Zuversicht in Europa: STOXX 50 liegt letztendlich im Plus

Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,36 Prozent höher bei 3 885,85 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,103 Prozent auf 3 867,84 Punkte an der Kurstafel, nach 3 871,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 903,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 856,56 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,241 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 888,74 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 08.08.2023, den Wert von 3 964,67 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, bei 3 607,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 5,43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,87 Prozent auf 38,20 EUR), SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 133,18 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,02 Prozent auf 57,45 EUR), Diageo (+ 1,02 Prozent auf 32,21 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,87 Prozent auf 31,29 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil National Grid (-2,06 Prozent auf 9,70 GBP), Glencore (-1,16 Prozent auf 4,27 GBP), BP (-0,81 Prozent auf 4,77 GBP), Bayer (-0,80 Prozent auf 41,43 EUR) und Reckitt Benckiser (-0,65 Prozent auf 54,94 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26 875 208 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 367,832 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

2023 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

