27.01.2026 12:27:08
Zuversicht in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain
Am Dienstag verbucht der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0,49 Prozent auf 5 096,36 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,255 Prozent auf 5 084,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 071,40 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 080,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 098,47 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, den Wert von 4 892,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 800,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 527,56 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,81 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 146,25 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell HSBC (+ 2,88 Prozent auf 12,78 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,62 Prozent auf 61,38 CHF), UniCredit (+ 1,26 Prozent auf 73,23 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,04 Prozent auf 27,18 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,99 Prozent auf 511,80 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Diageo (-1,50 Prozent auf 16,30 GBP), SAP SE (-1,14 Prozent auf 198,66 EUR), Rio Tinto (-0,70 Prozent auf 66,29 GBP), RELX (-0,63 Prozent auf 28,49 GBP) und Siemens (-0,45 Prozent auf 253,40 EUR).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3 985 444 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 456,672 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,70 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,13 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
