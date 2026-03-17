ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX 50-Performance im Blick
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17.03.2026 12:27:00
Zuversicht in Europa: STOXX 50 notiert am Dienstagmittag im Plus
Der STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,39 Prozent auf 5 016,05 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,007 Prozent schwächer bei 4 996,38 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 996,73 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 022,68 Punkte, das Tagestief hingegen 4 988,25 Zähler.
STOXX 50 auf Jahressicht
Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 17.02.2026, mit 5 179,78 Punkten bewertet. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 17.12.2025, einen Stand von 4 819,00 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 17.03.2025, einen Stand von 4 682,30 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,19 Prozent nach oben. Bei 5 315,22 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 863,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Enel (+ 2,91 Prozent auf 9,96 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,78 Prozent auf 549,60 EUR), AstraZeneca (+ 1,28 Prozent auf 145,48 GBP), BP (+ 1,24 Prozent auf 5,47 GBP) und Zurich Insurance (+ 1,02 Prozent auf 553,20 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-2,22 Prozent auf 1 588,50 EUR), SAP SE (-0,65 Prozent auf 164,38 EUR), UniCredit (-0,64 Prozent auf 63,71 EUR), Richemont (-0,54 Prozent auf 137,15 CHF) und RELX (-0,46 Prozent auf 25,69 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 9 857 965 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 461,500 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,16 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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