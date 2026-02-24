Rio Tinto Aktie

Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Performance im Fokus 24.02.2026 17:59:31

Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester

Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester

Schlussendlich zeigten sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Zum Handelsschluss legte der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,32 Prozent auf 5 262,13 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,027 Prozent auf 5 243,72 Punkte an der Kurstafel, nach 5 245,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5 271,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 220,10 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, lag der STOXX 50 bei 5 058,98 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, bei 4 702,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 727,37 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,15 Prozent zu. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 271,98 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Nestlé (+ 1,89 Prozent auf 82,94 CHF), Rio Tinto (+ 1,49 Prozent auf 72,69 GBP), Rheinmetall (+ 1,35 Prozent auf 1 724,50 EUR), Novartis (+ 1,27 Prozent auf 129,60 CHF) und Enel (+ 1,24 Prozent auf 9,80 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Novo Nordisk (-3,08 Prozent auf 243,65 DKK), Intesa Sanpaolo (-1,76 Prozent auf 5,76 EUR), Rolls-Royce (-1,73 Prozent auf 13,10 GBP), UniCredit (-1,64 Prozent auf 72,64 EUR) und UBS (-1,31 Prozent auf 31,76 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 28 780 423 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 484,191 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die BNP Paribas-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rio Tinto plc

mehr Nachrichten