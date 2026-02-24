Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|STOXX 50-Performance im Fokus
|
24.02.2026 17:59:31
Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester
Zum Handelsschluss legte der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,32 Prozent auf 5 262,13 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,027 Prozent auf 5 243,72 Punkte an der Kurstafel, nach 5 245,16 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5 271,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 220,10 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, lag der STOXX 50 bei 5 058,98 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, bei 4 702,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 727,37 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,15 Prozent zu. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 271,98 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Nestlé (+ 1,89 Prozent auf 82,94 CHF), Rio Tinto (+ 1,49 Prozent auf 72,69 GBP), Rheinmetall (+ 1,35 Prozent auf 1 724,50 EUR), Novartis (+ 1,27 Prozent auf 129,60 CHF) und Enel (+ 1,24 Prozent auf 9,80 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Novo Nordisk (-3,08 Prozent auf 243,65 DKK), Intesa Sanpaolo (-1,76 Prozent auf 5,76 EUR), Rolls-Royce (-1,73 Prozent auf 13,10 GBP), UniCredit (-1,64 Prozent auf 72,64 EUR) und UBS (-1,31 Prozent auf 31,76 CHF).
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 28 780 423 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 484,191 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Die BNP Paribas-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
