STOXX 50-Marktbericht 11.02.2026 17:59:39

Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Der STOXX 50 zeigte sich am Mittwoch kaum verändert.

Am Mittwoch beendete der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 5 162,81 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,119 Prozent auf 5 147,91 Punkte an der Kurstafel, nach 5 154,03 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 173,17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 133,59 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 0,516 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Wert von 5 085,28 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.11.2025, einen Stand von 4 846,26 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 11.02.2025, bei 4 681,73 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,15 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 188,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 5,44 Prozent auf 4,73 GBP), AstraZeneca (+ 4,62 Prozent auf 148,18 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,90 Prozent auf 29,14 GBP), National Grid (+ 2,86 Prozent auf 13,29 GBP) und Rio Tinto (+ 2,77 Prozent auf 72,79 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil RELX (-6,20 Prozent auf 20,13 GBP), SAP SE (-5,21 Prozent auf 169,00 EUR), Allianz (-2,81 Prozent auf 366,80 EUR), UBS (-2,78 Prozent auf 32,57 CHF) und Novo Nordisk (-2,62 Prozent auf 306,70 DKK) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 39 456 173 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 466,982 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Die BNP Paribas-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

09.02.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
09.02.26 Shell Overweight Barclays Capital
06.02.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 Shell Neutral UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Allianz 367,40 -0,22% Allianz
ASML NV 1 184,00 0,08% ASML NV
AstraZeneca PLC 173,65 1,43% AstraZeneca PLC
BNP Paribas S.A. 89,64 -2,96% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,27 0,38% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,67 -2,95% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 15,60 1,96% National Grid plc
Novo Nordisk 41,61 1,13% Novo Nordisk
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 26,28 7,53% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rio Tinto plc 82,63 0,38% Rio Tinto plc
SAP SE 172,12 0,46% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 33,15 0,47% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 250,95 -4,07% Siemens AG
UBS 35,34 -0,84% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 146,66 -0,11%

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

