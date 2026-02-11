Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|STOXX 50-Marktbericht
|
11.02.2026 17:59:39
Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester
Am Mittwoch beendete der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 5 162,81 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,119 Prozent auf 5 147,91 Punkte an der Kurstafel, nach 5 154,03 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 173,17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 133,59 Einheiten.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 0,516 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Wert von 5 085,28 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.11.2025, einen Stand von 4 846,26 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 11.02.2025, bei 4 681,73 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,15 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 188,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Punkte.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 5,44 Prozent auf 4,73 GBP), AstraZeneca (+ 4,62 Prozent auf 148,18 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,90 Prozent auf 29,14 GBP), National Grid (+ 2,86 Prozent auf 13,29 GBP) und Rio Tinto (+ 2,77 Prozent auf 72,79 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil RELX (-6,20 Prozent auf 20,13 GBP), SAP SE (-5,21 Prozent auf 169,00 EUR), Allianz (-2,81 Prozent auf 366,80 EUR), UBS (-2,78 Prozent auf 32,57 CHF) und Novo Nordisk (-2,62 Prozent auf 306,70 DKK) unter Druck.
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 39 456 173 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 466,982 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien
Die BNP Paribas-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
12.02.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12.02.26
|Four partners leave EY after independence rule breach on Shell audit (Financial Times)
|
12.02.26
|Four partners leave EY after independence rule breach on Shell audit (Financial Times)
|
11.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
11.02.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
11.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
10.02.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|09.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|09.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|09.02.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Shell Kaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|367,40
|-0,22%
|ASML NV
|1 184,00
|0,08%
|AstraZeneca PLC
|173,65
|1,43%
|BNP Paribas S.A.
|89,64
|-2,96%
|BP plc (British Petrol)
|5,27
|0,38%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,67
|-2,95%
|National Grid plc
|15,60
|1,96%
|Novo Nordisk
|41,61
|1,13%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|26,28
|7,53%
|Rio Tinto plc
|82,63
|0,38%
|SAP SE
|172,12
|0,46%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|33,15
|0,47%
|Siemens AG
|250,95
|-4,07%
|UBS
|35,34
|-0,84%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 146,66
|-0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.