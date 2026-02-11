Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Am Mittwoch beendete der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 5 162,81 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,119 Prozent auf 5 147,91 Punkte an der Kurstafel, nach 5 154,03 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 173,17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 133,59 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 0,516 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Wert von 5 085,28 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.11.2025, einen Stand von 4 846,26 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 11.02.2025, bei 4 681,73 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,15 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 188,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 913,95 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 5,44 Prozent auf 4,73 GBP), AstraZeneca (+ 4,62 Prozent auf 148,18 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,90 Prozent auf 29,14 GBP), National Grid (+ 2,86 Prozent auf 13,29 GBP) und Rio Tinto (+ 2,77 Prozent auf 72,79 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil RELX (-6,20 Prozent auf 20,13 GBP), SAP SE (-5,21 Prozent auf 169,00 EUR), Allianz (-2,81 Prozent auf 366,80 EUR), UBS (-2,78 Prozent auf 32,57 CHF) und Novo Nordisk (-2,62 Prozent auf 306,70 DKK) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 39 456 173 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 466,982 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Die BNP Paribas-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at