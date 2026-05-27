Zuversicht in Europa: STOXX 50 steigt

Um 12:10 Uhr springt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,48 Prozent auf 5 241,67 Punkte an. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,115 Prozent auf 5 210,84 Punkte an der Kurstafel, nach 5 216,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5 241,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 210,84 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0,614 Prozent. Vor einem Monat, am 27.04.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 040,09 Punkte taxiert. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 27.02.2026, mit 5 294,26 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 563,09 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,74 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 4,66 Prozent auf 165,05 CHF), Airbus SE (+ 2,45 Prozent auf 176,54 EUR), Rolls-Royce (+ 2,35 Prozent auf 12,91 GBP), Siemens (+ 1,71 Prozent auf 277,20 EUR) und Rheinmetall (+ 1,50 Prozent auf 1 255,80 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,83 Prozent auf 31,36 GBP), Enel (-1,45 Prozent auf 9,66 EUR), BAT (-1,22 Prozent auf 47,61 GBP), BP (-1,19 Prozent auf 5,23 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,11 Prozent auf 90,74 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 6 713 733 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 551,379 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

2026 präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at