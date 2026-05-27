Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 27.05.2026 12:26:57

Zuversicht in Europa: STOXX 50 steigt

Zuversicht in Europa: STOXX 50 steigt

Der STOXX 50 notiert aktuell im Plus.

Um 12:10 Uhr springt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,48 Prozent auf 5 241,67 Punkte an. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,115 Prozent auf 5 210,84 Punkte an der Kurstafel, nach 5 216,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5 241,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 210,84 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0,614 Prozent. Vor einem Monat, am 27.04.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 040,09 Punkte taxiert. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 27.02.2026, mit 5 294,26 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 563,09 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,74 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 4,66 Prozent auf 165,05 CHF), Airbus SE (+ 2,45 Prozent auf 176,54 EUR), Rolls-Royce (+ 2,35 Prozent auf 12,91 GBP), Siemens (+ 1,71 Prozent auf 277,20 EUR) und Rheinmetall (+ 1,50 Prozent auf 1 255,80 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,83 Prozent auf 31,36 GBP), Enel (-1,45 Prozent auf 9,66 EUR), BAT (-1,22 Prozent auf 47,61 GBP), BP (-1,19 Prozent auf 5,23 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,11 Prozent auf 90,74 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 6 713 733 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 551,379 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

2026 präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

mehr Nachrichten