Zuversicht in Europa: STOXX 50 steigt

Um 12:10 Uhr springt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,61 Prozent auf 5 366,69 Punkte an. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 5 334,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 334,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5 367,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 334,16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0,702 Prozent. Vor einem Monat, am 25.05.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 255,54 Punkte taxiert. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 25.03.2026, mit 4 907,68 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 430,57 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,26 Prozent. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Enel (+ 1,81 Prozent auf 10,04 EUR), Richemont (+ 1,64 Prozent auf 188,55 CHF), Siemens Energy (+ 1,56 Prozent auf 162,36 EUR), Siemens (+ 1,33 Prozent auf 275,00 EUR) und UBS (+ 1,21 Prozent auf 40,85 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-2,40 Prozent auf 926,20 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,39 Prozent auf 80,82 GBP), BP (-1,44 Prozent auf 4,73 GBP), SAP SE (-1,02 Prozent auf 133,48 EUR) und Deutsche Telekom (-0,95 Prozent auf 26,19 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 894 884 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 601,560 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,17 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at