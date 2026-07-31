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WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

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Kursverlauf 31.07.2026 12:26:45

Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Freitagmittag fester

Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Freitagmittag fester

Aktueller Marktbericht zum STOXX 50.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,69 Prozent höher bei 5 497,04 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,163 Prozent fester bei 5 468,29 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 459,40 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 521,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 462,60 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 1,16 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 415,93 Punkten auf. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 072,37 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wurde am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, mit 4 468,34 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 521,29 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3,42 Prozent auf 151,16 EUR), Rolls-Royce (+ 3,25 Prozent auf 15,11 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,21 Prozent auf 80,40 CHF), Rio Tinto (+ 2,07 Prozent auf 72,84 GBP) und Airbus SE (+ 1,69 Prozent auf 207,40 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-2,32 Prozent auf 26,47 EUR), RELX (-2,06 Prozent auf 26,20 GBP), Unilever (-1,95 Prozent auf 47,56 GBP), BAT (-1,88 Prozent auf 44,80 GBP) und Enel (-1,69 Prozent auf 9,70 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Rolls-Royce-Aktie. 5 196 159 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 525,016 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,78 erwartet. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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