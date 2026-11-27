Derzeit zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 1,03 Prozent auf 5 332,29 Punkte zu. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,232 Prozent auf 5 290,18 Punkte an der Kurstafel, nach 5 277,94 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5 290,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 336,65 Punkten erreichte.

STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 2,56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 371,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 441,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 788,10 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,57 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 4,04 Prozent auf 796,60 EUR), Rio Tinto (+ 3,55 Prozent auf 58,30 GBP), Siemens Energy (+ 3,47 Prozent auf 121,06 EUR), UniCredit (+ 2,96 Prozent auf 76,12 EUR) und Barclays (+ 2,27 Prozent auf 4,11 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Unilever (-0,99 Prozent auf 50,12 GBP), Nestlé (-0,68 Prozent auf 87,05 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,64 Prozent auf 585,40 EUR), RELX (-0,55 Prozent auf 30,86 GBP) und GSK (-0,54 Prozent auf 19,35 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 185 246 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 436,139 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at