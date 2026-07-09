Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Der STOXX 50 sprang im STOXX-Handel letztendlich um 0,61 Prozent auf 5 382,30 Punkte an. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,348 Prozent auf 5 368,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 349,52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 340,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 386,37 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 1,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 156,13 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, bei 5 095,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der STOXX 50 4 548,88 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,58 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 489,89 Punkte. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 3,11 Prozent auf 273,80 EUR), Siemens Energy (+ 2,86 Prozent auf 156,24 EUR), Rio Tinto (+ 2,85 Prozent auf 66,75 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,82 Prozent auf 84,68 CHF) und Rolls-Royce (+ 2,64 Prozent auf 14,36 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen AstraZeneca (-6,22 Prozent auf 133,54 GBP), Rheinmetall (-4,31 Prozent auf 1 013,20 EUR), BAT (-2,47 Prozent auf 44,97 GBP), BP (-1,93 Prozent auf 4,82 GBP) und Unilever (-1,91 Prozent auf 45,51 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 20 310 023 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 581,904 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at