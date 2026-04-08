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STOXX 50-Entwicklung 08.04.2026 09:29:32

Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start mit sattem Kursplus

Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start mit sattem Kursplus

Heute greifen die Börsianer in Europa beherzt zu.

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 09:13 Uhr um 3,52 Prozent auf 5 078,83 Punkte zu. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,488 Prozent auf 4 930,28 Punkte an der Kurstafel, nach 4 906,33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 930,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 084,31 Punkten erreichte.

STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 2,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 991,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 015,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 124,92 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2,45 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 9,56 Prozent auf 161,86 EUR), Rolls-Royce (+ 9,27 Prozent auf 12,49 GBP), Siemens (+ 8,26 Prozent auf 227,35 EUR), UniCredit (+ 7,43 Prozent auf 67,51 EUR) und Airbus SE (+ 6,64 Prozent auf 173,38 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil BP (-8,54 Prozent auf 5,47 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-7,12 Prozent auf 33,14 GBP), BAT (+ 0,25 Prozent auf 44,41 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,10 Prozent auf 31,15 EUR) und National Grid (+ 1,15 Prozent auf 13,32 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 958 433 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 447,470 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Im STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ASML NV 1 194,80 6,45% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 50,40 -0,08% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 90,25 6,45% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,33 -6,69% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 30,90 0,36% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,67 4,48% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 15,20 0,66% National Grid plc
Rolls-Royce Plc 14,46 9,06% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 38,24 -5,50% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 227,95 7,40% Siemens AG
Siemens Energy AG 163,00 8,83% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 67,13 6,24% UniCredit S.p.A.
Zurich Insurance AG (Zürich) 626,40 1,26% Zurich Insurance AG (Zürich)

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