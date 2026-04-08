BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|STOXX 50-Entwicklung
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08.04.2026 09:29:32
Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start mit sattem Kursplus
Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 09:13 Uhr um 3,52 Prozent auf 5 078,83 Punkte zu. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,488 Prozent auf 4 930,28 Punkte an der Kurstafel, nach 4 906,33 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 930,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 084,31 Punkten erreichte.
STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 2,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 991,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 015,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 124,92 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2,45 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.
STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 9,56 Prozent auf 161,86 EUR), Rolls-Royce (+ 9,27 Prozent auf 12,49 GBP), Siemens (+ 8,26 Prozent auf 227,35 EUR), UniCredit (+ 7,43 Prozent auf 67,51 EUR) und Airbus SE (+ 6,64 Prozent auf 173,38 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil BP (-8,54 Prozent auf 5,47 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-7,12 Prozent auf 33,14 GBP), BAT (+ 0,25 Prozent auf 44,41 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,10 Prozent auf 31,15 EUR) und National Grid (+ 1,15 Prozent auf 13,32 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 958 433 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 447,470 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf
Im STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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