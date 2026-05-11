BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|STOXX 50 aktuell
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11.05.2026 17:58:50
Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Plus
Am Montag schloss der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 5 075,63 Punkten ab. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,016 Prozent fester bei 5 071,53 Punkten, nach 5 070,72 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 082,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 049,89 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, einen Stand von 5 108,16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 158,55 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Wert von 4 463,23 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,39 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Novo Nordisk (+ 3,34 Prozent auf 300,00 DKK), Rio Tinto (+ 2,89 Prozent auf 79,27 GBP), BAT (+ 2,62 Prozent auf 43,79 GBP), Enel (+ 2,02 Prozent auf 9,85 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,88 Prozent auf 83,56 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,69 Prozent auf 1 185,60 EUR), Richemont (-2,59 Prozent auf 154,30 CHF), Airbus SE (-2,27 Prozent auf 175,70 EUR), Unilever (-2,13 Prozent auf 41,84 GBP) und Nestlé (-1,77 Prozent auf 76,10 CHF).
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 27 152 658 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 508,520 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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