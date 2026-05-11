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STOXX 50 aktuell 11.05.2026 17:58:50

Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Plus

Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Plus

Der STOXX 50 wagte sich zum Handelsschluss nicht aus der Reserve.

Am Montag schloss der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 5 075,63 Punkten ab. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,016 Prozent fester bei 5 071,53 Punkten, nach 5 070,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 082,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 049,89 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, einen Stand von 5 108,16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 158,55 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Wert von 4 463,23 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,39 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Novo Nordisk (+ 3,34 Prozent auf 300,00 DKK), Rio Tinto (+ 2,89 Prozent auf 79,27 GBP), BAT (+ 2,62 Prozent auf 43,79 GBP), Enel (+ 2,02 Prozent auf 9,85 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,88 Prozent auf 83,56 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,69 Prozent auf 1 185,60 EUR), Richemont (-2,59 Prozent auf 154,30 CHF), Airbus SE (-2,27 Prozent auf 175,70 EUR), Unilever (-2,13 Prozent auf 41,84 GBP) und Nestlé (-1,77 Prozent auf 76,10 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 27 152 658 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 508,520 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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