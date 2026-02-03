Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Beim STOXX 50 lassen sich am Dienstagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:11 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,78 Prozent auf 5 181,00 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,289 Prozent stärker bei 5 155,99 Punkten in den Handel, nach 5 141,13 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 182,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 155,99 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wurde der STOXX 50 mit 4 957,17 Punkten berechnet. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 03.11.2025, mit 4 765,55 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 572,43 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,52 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 182,59 Punkten. 4 913,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Rolls-Royce (+ 2,15 Prozent auf 12,57 GBP), Siemens (+ 1,88 Prozent auf 265,25 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,78 Prozent auf 68,80 CHF), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 759,50 EUR) und UBS (+ 1,62 Prozent auf 37,72 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil RELX (-2,21 Prozent auf 25,28 GBP), AstraZeneca (-1,45 Prozent auf 138,36 GBP), Richemont (-0,68 Prozent auf 152,30 CHF), Deutsche Telekom (-0,07 Prozent auf 28,72 EUR) und HSBC (-0,02 Prozent auf 13,05 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 776 022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 471,168 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,02 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at