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Index-Performance im Blick 06.08.2026 09:28:46

Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start freundlich

Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start freundlich

Wie bereits am Vortag richtet sich der STOXX 50 auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,24 Prozent fester bei 5 513,10 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,033 Prozent stärker bei 5 501,96 Punkten, nach 5 500,17 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5 501,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 519,55 Punkten lag.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,16 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 5 457,53 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 06.05.2026, mit 5 173,34 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 419,39 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,21 Prozent nach oben. 5 529,45 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 5,62 Prozent auf 28,96 EUR), Rheinmetall (+ 2,60 Prozent auf 1 231,80 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,25 Prozent auf 6,82 EUR), SAP SE (+ 1,91 Prozent auf 172,50 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,41 Prozent auf 87,50 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Siemens (-5,72 Prozent auf 269,60 EUR), Zurich Insurance (-2,70 Prozent auf 590,80 CHF), Siemens Energy (-1,39 Prozent auf 148,76 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,34 Prozent auf 81,24 CHF) und RELX (-1,14 Prozent auf 26,84 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 188 733 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 567,567 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,55 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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STOXX 50 5 527,31 0,36%

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