Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start mit Gewinnen

Der STOXX 50 bleibt auch am Freitagmorgen in der Gewinnzone.

Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,37 Prozent stärker bei 5 205,28 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,122 Prozent höher bei 5 192,55 Punkten, nach 5 186,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 205,28 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 192,55 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,085 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 29.04.2026, einen Stand von 4 992,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 5 294,26 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 29.05.2025, einen Wert von 4 516,36 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,01 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Airbus SE (+ 1,87 Prozent auf 181,08 EUR), Rolls-Royce (+ 1,31 Prozent auf 13,32 GBP), Rheinmetall (+ 1,29 Prozent auf 1 300,60 EUR), AstraZeneca (+ 0,87 Prozent auf 138,56 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 0,80 Prozent auf 5,80 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BAT (-1,98 Prozent auf 46,14 GBP), Siemens Energy (-1,82 Prozent auf 163,72 EUR), GSK (-0,73 Prozent auf 19,04 GBP), RELX (-0,61 Prozent auf 24,32 GBP) und Unilever (-0,42 Prozent auf 42,46 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 690 338 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 530,489 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BP-Aktie weist mit 7,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at