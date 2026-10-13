Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|STOXX 50-Marktbericht
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13.10.2026 09:28:49
Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start mit Gewinnen
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,43 Prozent höher bei 5 362,94 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,087 Prozent auf 5 335,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5 340,04 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5 362,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 335,37 Punkten lag.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 5 332,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 370,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, stand der STOXX 50 bei 4 719,93 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,19 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 2,30 Prozent auf 123,02 GBP), GSK (+ 2,00 Prozent auf 18,07 GBP), Roche (+ 1,97 Prozent auf 367,10 CHF), Nestlé (+ 1,77 Prozent auf 77,73 CHF) und Novartis (+ 1,73 Prozent auf 122,04 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-2,59 Prozent auf 142,98 EUR), Rio Tinto (-1,46 Prozent auf 70,40 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,85 Prozent auf 79,34 CHF), Rolls-Royce (-0,70 Prozent auf 13,86 GBP) und Rheinmetall (-0,61 Prozent auf 956,30 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 1 706 487 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 617,285 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,25 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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