Zuversicht in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im LUS-DAX

Der LUS-DAX befindet sich am Mittwoch im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch legt der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0,47 Prozent auf 26 523,00 Punkte zu.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26 533,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 379,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 25 116,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 12.05.2026, einen Stand von 24 031,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Stand von 24 142,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,97 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26 533,00 Punkte. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,57 Prozent auf 164,22 EUR), Infineon (+ 2,99 Prozent auf 64,73 EUR), Rheinmetall (+ 2,24 Prozent auf 1 167,80 EUR), HOCHTIEF (+ 1,93 Prozent auf 453,40 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,43 Prozent auf 163,60 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil QIAGEN (-1,43 Prozent auf 36,55 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,38 Prozent auf 74,40 EUR), Brenntag SE (-1,15 Prozent auf 61,78 EUR), Henkel vz (-1,10 Prozent auf 77,26 EUR) und Deutsche Börse (-1,02 Prozent auf 271,20 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 176 742 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 211,109 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at