MDAX im Blick 04.03.2026 15:59:54

Zuversicht in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im MDAX

Zuversicht in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im MDAX

Der MDAX verzeichnet aktuell Kursanstiege.

Am Mittwoch springt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,38 Prozent auf 30 211,59 Punkte an. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 366,917 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 29 853,47 Zählern und damit 0,176 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (29 801,02 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 771,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 491,68 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Minus von 1,97 Prozent. Vor einem Monat, am 04.02.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 524,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 597,02 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, bei 28 038,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 2,48 Prozent ein. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. 29 490,02 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,57 Prozent auf 96,10 EUR), Nordex (+ 4,51 Prozent auf 42,68 EUR), WACKER CHEMIE (+ 4,36 Prozent auf 73,00 EUR), TUI (+ 3,85 Prozent auf 7,44 EUR) und KION GROUP (+ 3,55 Prozent auf 53,95 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-21,34 Prozent auf 46,80 EUR), Aroundtown SA (-4,73 Prozent auf 2,66 EUR), Bilfinger SE (-3,17 Prozent auf 106,90 EUR), HUGO BOSS (-2,30 Prozent auf 35,22 EUR) und Fielmann (-1,16 Prozent auf 42,60 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 759 384 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 34,937 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

MDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,31 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

09:46 KION GROUP Buy Warburg Research
04.03.26 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
02.03.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 KION GROUP Buy UBS AG
27.02.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
