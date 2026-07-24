Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Freitagnachmittag steigen

Für den LUS-DAX geht es heute aufwärts.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,65 Prozent fester bei 24 951,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 707,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 002,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 776,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 237,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, stand der LUS-DAX bei 24 257,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,57 Prozent aufwärts. Bei 25 906,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 7,50 Prozent auf 137,94 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,29 Prozent auf 34,81 EUR), Rheinmetall (+ 1,77 Prozent auf 1 035,00 EUR), Deutsche Börse (+ 1,66 Prozent auf 257,40 EUR) und Fresenius SE (+ 1,63 Prozent auf 43,55 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Infineon (-3,07 Prozent auf 63,48 EUR), adidas (-1,84 Prozent auf 173,25 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,84 Prozent auf 71,60 EUR), HOCHTIEF (-0,94 Prozent auf 443,80 EUR) und BASF (-0,63 Prozent auf 48,56 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 506 022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 206,764 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,76 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at