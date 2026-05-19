Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Kursentwicklung im Fokus
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19.05.2026 09:29:01
Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start steigen
Um 09:25 Uhr klettert der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,43 Prozent auf 24 477,00 Punkte.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 487,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 231,00 Zählern.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Stand von 24 650,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 007,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 041,00 Punkten.
Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,362 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 3,69 Prozent auf 153,32 EUR), Rheinmetall (+ 3,52 Prozent auf 1 213,20 EUR), Scout24 (+ 2,96 Prozent auf 74,85 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,34 Prozent auf 34,11 EUR) und Vonovia SE (+ 1,27 Prozent auf 22,25 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Infineon (-2,71 Prozent auf 64,53 EUR), Daimler Truck (-1,05 Prozent auf 39,51 EUR), BASF (-1,02 Prozent auf 52,42 EUR), Siemens Energy (-0,57 Prozent auf 168,94 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,54 Prozent auf 49,70 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 388 110 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 197,884 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
LUS-DAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,30 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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