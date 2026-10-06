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SDAX im Blick 06.10.2026 12:26:45

Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Mittag steigen

Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Mittag steigen

Das macht der SDAX heute.

Um 12:08 Uhr klettert der SDAX im XETRA-Handel um 1,53 Prozent auf 18 438,05 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,738 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,438 Prozent auf 18 240,24 Punkte an der Kurstafel, nach 18 160,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18 447,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 233,79 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 18 734,04 Punkten auf. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 18 539,47 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 17 476,51 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,24 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit secunet Security Networks (+ 5,03 Prozent auf 261,00 EUR), SCHOTT Pharma (+ 4,86 Prozent auf 25,90 EUR), EVOTEC SE (+ 4,46 Prozent auf 3,09 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,40 Prozent auf 68,85 EUR) und CEWE Stiftung (+ 4,03 Prozent auf 113,60 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen OHB SE (-2,44 Prozent auf 167,60 EUR), Deutsche Euroshop (-2,37 Prozent auf 17,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,73 Prozent auf 26,10 EUR), Vincorion (-1,51 Prozent auf 17,90 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-0,69 Prozent auf 64,45 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 279 675 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,282 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,58 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,50 -3,69% 1&1 AG
CEWE Stiftung & Co. KGaA 112,40 2,93% CEWE Stiftung & Co. KGaA
Deutsche Euroshop AG 16,62 -5,46% Deutsche Euroshop AG
EVOTEC SE 2,93 -1,21% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 64,65 -0,46% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,02 0,37% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,20 2,71% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,25 0,80% Mutares
OHB SE 167,60 -2,56% OHB SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 67,75 2,57% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SCHOTT Pharma 25,05 1,21% SCHOTT Pharma
secunet Security Networks AG 260,00 4,21% secunet Security Networks AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 25,62 -3,39% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Vincorion 18,02 -0,50% Vincorion

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SDAX 18 384,81 1,23%

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