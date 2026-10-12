Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Start des Montagshandels steigen

Beim SDAX lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Am Montag tendiert der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,15 Prozent fester bei 18 124,93 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 90,126 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,250 Prozent stärker bei 18 143,45 Punkten, nach 18 098,20 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 124,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 157,76 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 346,58 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der SDAX bei 18 128,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 124,72 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,43 Prozent. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SGL Carbon SE (+ 1,82 Prozent auf 5,58 EUR), Ottobock (+ 1,69 Prozent auf 54,10 EUR), Douglas (+ 1,56 Prozent auf 7,15 EUR), OHB SE (+ 1,39 Prozent auf 160,00 EUR) und KWS SAAT SE (+ 1,17 Prozent auf 69,40 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,13 Prozent auf 25,52 EUR), Grand City Properties (-1,64 Prozent auf 6,58 EUR), LPKF Laser Electronics (-1,06 Prozent auf 14,05 EUR), init innovation in traffic systems SE (-0,81 Prozent auf 42,85 EUR) und Energiekontor (-0,63 Prozent auf 23,75 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 65 250 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die Springer Nature-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,117 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Grand City Properties-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at