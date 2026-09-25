thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|MDAX-Kursverlauf
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25.09.2026 12:26:31
Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Freitagmittag steigen
Am Freitag notiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,97 Prozent stärker bei 31 082,14 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 348,816 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,695 Prozent auf 30 996,43 Punkte an der Kurstafel, nach 30 782,60 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31 192,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 912,10 Punkten erreichte.
MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,576 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 267,44 Punkten auf. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 31 972,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 034,59 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,331 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 4,57 Prozent auf 40,30 EUR), thyssenkrupp (+ 4,26 Prozent auf 15,30 EUR), Salzgitter (+ 3,48 Prozent auf 53,50 EUR), DEUTZ (+ 2,79 Prozent auf 11,43 EUR) und TUI (+ 2,62 Prozent auf 6,59 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen flatexDEGIRO (-2,66 Prozent auf 29,32 EUR), LANXESS (-1,89 Prozent auf 12,49 EUR), FUCHS SE VZ (-1,13 Prozent auf 42,10 EUR), Nemetschek SE (-0,90 Prozent auf 60,80 EUR) und HENSOLDT (-0,89 Prozent auf 75,32 EUR).
MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 931 517 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 39,852 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,34 zu Buche schlagen. Mit 8,55 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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15:58
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12:26
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
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09:28
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Analysen zu HENSOLDT
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|DEUTZ AG
|11,28
|0,98%
|flatexDEGIRO AG
|28,96
|-4,23%
|freenet AG
|23,88
|0,93%
|FUCHS SE VZ
|42,24
|-0,85%
|HENSOLDT
|75,90
|-0,32%
|LANXESS AG
|12,33
|-3,07%
|Lufthansa AG
|7,72
|0,89%
|Nemetschek SE
|62,45
|1,38%
|Nordex AG
|39,64
|2,53%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,77
|0,08%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,27
|2,01%
|Salzgitter
|52,50
|0,77%
|thyssenkrupp AG
|15,39
|4,73%
|TUI AG
|6,64
|2,06%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 031,35
|0,81%
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