Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX schlussendlich steigen

Am Freitag wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,89 Prozent fester bei 17 327,13 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 91,960 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,161 Prozent höher bei 17 202,30 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 174,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 174,39 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 342,59 Zählern.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 2,87 Prozent zu. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 02.12.2025, bei 16 517,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, notierte der SDAX bei 17 270,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, notierte der SDAX bei 13 887,09 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Salzgitter (+ 11,51 Prozent auf 44,76 EUR), Energiekontor (+ 5,59 Prozent auf 37,75 EUR), SMA Solar (+ 4,93 Prozent auf 35,76 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,91 Prozent auf 22,24 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,34 Prozent auf 40,84 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen HelloFresh (-3,80 Prozent auf 5,92 EUR), SCHOTT Pharma (-2,52 Prozent auf 14,72 EUR), Grand City Properties (-2,24 Prozent auf 9,62 EUR), ATOSS Software (-2,08 Prozent auf 113,00 EUR) und Dermapharm (-2,03 Prozent auf 38,55 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 596 509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 7,899 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,33 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at