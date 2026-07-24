Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX mittags steigen

Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,98 Prozent auf 3 737,78 Punkte an. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 507,827 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,323 Prozent schwächer bei 3 689,50 Punkten in den Handel, nach 3 701,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 744,53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 689,50 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 0,855 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 24.06.2026, einen Wert von 3 883,02 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 3 664,30 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 24.07.2025, einen Stand von 3 863,13 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,13 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 7,07 Prozent auf 74,20 EUR), SAP SE (+ 5,78 Prozent auf 135,74 EUR), Nemetschek SE (+ 3,99 Prozent auf 56,05 EUR), Bechtle (+ 2,35 Prozent auf 31,34 EUR) und TeamViewer (+ 1,75 Prozent auf 5,54 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,97 Prozent auf 31,82 EUR), Sartorius vz (-2,48 Prozent auf 216,30 EUR), Eckert Ziegler (-1,19 Prozent auf 13,33 EUR), QIAGEN (-0,87 Prozent auf 36,26 EUR) und Kontron (-0,61 Prozent auf 22,76 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 970 665 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 154,164 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,48 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at